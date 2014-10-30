Радикалы Ляшко просятся в коалицию

Кроме "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомочи", к большинству может еще присоединиться "Батькивщина". А сегодня под вечер в коалицию попросилась еще и Радикальная партия. Ее лидер Олег Ляшко уже провел переговоры с Порошенко, передает ТСН.

Радикалы предлагают свои дополнения к коалиционных соглашений, которые подготовили партии Порошенко и Яценюка.

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"Стратегической целью своей деятельности коалиция определяет обеспечение развития мощной национальной экономики, в том числе за счет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, а также обеспечение благосостояния и европейского качества жизни граждан Украины", - говорится в предложении радикалов.

Кроме того, у Ляшко наметили приоритетные задачи для нового правительства.