Президент уволил 30 глав райгосадминистраций в рамках люстрации

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, своими распоряжениями президент уволил 30 председателей райгосадминистраций: 8 - в Донецкой, 7 - в Днепропетровской, 7 - в Запорожской, 4 - в Одесской, 2 - в Сумской и по одному в Ровенской и Харьковской областях.

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«Закон "Об очищении власти" (о люстрации) определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления «с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами»», - отметили в пресс-службе президента Украины.

Ранее сообщалось, что в МВД также началась люстрация: уволено более 90 человек, в том числе 8 генералов. Среди уволенных: начальники областных УВД - Киевской, Донецкой, Черниговской, Тернопольской, Хмельницкой, Полтавской; руководство Департамента службы охраны и подразделений ГАИ.