Экс-регионал обошел автомайдановца Кобу на округе в Вышгороде

За него проголосовали 26,21% избирателей (26 тыс. 732 голосов).

Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий.

Ближайший соперник Москаленко, кандидат от "Народного фронта" Максим Филиппов, набрал 9%, или 9 тыс. 183 голосов избирателей. При этом, Москаленко обошел известного автомайдановца Сергея Кобу, который набрал лишь 5,81% голосов (5928 голосов избирателей).

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Ранее сообщалось, что еще один экс-регионал победил в своем округе в Закарпатской области. По мажоритарному округу № 70 в Закарпатской области на выборах в Верховную Раду лидирует самовыдвиженец Михаил Ланьо.

Тем временем, майдановец Гаврилюк, которого силовики раздели догола на морозе, также проходит в Раду. В одномандатном округе №95 в Киевской области он набрал 19,43% голосов, по результатам подсчета 100% электронных протоколов.