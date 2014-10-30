Эксперт: Выборы по смешанной системе нужно искоренить

Эксперты и общественные активисты надеются, что внеочередные парламентские выборы, которые состоялись 26 октября в Украине, станут последними, проведенными по смешанной системе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Сохранение мажоритарной системы в том формате, в котором происходит сейчас, превращает мажоритарные округа в маленькие центры коррупции, в рамках которой кандидаты от разных политических сил засевают гречкой и деньгами избирателей, чтобы они проголосовали", - отмечает директор Центра политических студий и аналитики Виктор Таран.

Эксперты, чтобы уменьшить соблазн к подкупу избирателей, предлагают ввести пропорциональную избирательную систему с открытыми списками. В частности, возможен вариант с введением так называемых региональных открытых списков. Это означает, что страна делится на определенное количество округов, в каждом из которых партии формируют свои региональные списки. Избиратель может отметить в бюллетене отдельных кандидатов, несмотря на их место в перечне.

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"Новая система с открытыми региональными списками дала бы возможность не создавать маленькие одномандатные избирательные округа, в которых крайне серьезное влияние определенных коррупционных факторов. Речь идет о подкупе избирателей, возможность применения административного ресурса", - отмечает координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Новая система могла бы также обеспечить внутрипартийную дискуссию по формированию списков и утверждению кандидатов, отмечает Ольга Айвазовская. "Каждый из кандидатов будет мотивирован показать наилучший результат, чтобы за него в рамках этого регионального списка партии проголосовало максимальное количество людей, и получить гарантированный мандат", - добавила эксперт.