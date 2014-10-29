ЦИК обработала 99% электронных протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала уже 99% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах 26 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно информации, размещенной на электронном табло в пресс-центре ЦИК, барьер в 5% преодолевают шесть партий: ”Народный фронт” набирает 22,17% голосов избирателей, партия ”Блок Петра Порошенко” - 21,81%, ”Самопомич” - 10,99%, ”Оппозиционный блок” - 9,38%, Радикальная партия - 7,44%, ”Батькивщина” - 5,68%. Читайте такжеПорошенко о результатах выборов: мы должны не праздновать, а начать реформы В целом посчитано 15 млн 619 тыс. 655 голосов избирателей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter