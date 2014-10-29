В Днепропетровске ликвидируют райсоветы и исполкомы

Об этом сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА, кандидат в депутаты Борис Филатов.

"В каждом дворе я обещал своим избирателям, что мы хотим ликвидировать райсоветы с исполкомами и дармоедов, которые при них крутятся. Сегодня горсовет принял соответствующее решение", - сообщил он в Facebook.

Читайте такжеФилатов: Мусорные баки могут стать лишь началом

"Для областного центра достаточно иметь две префектуры: правобережную и левобережную. Максимум три. Ждите вскоре концепцию муниципального реформирования", - добавил Филатов, который прошел в Верховную Раду.

Он подчеркнул, что "город устал кормить дармоедов".

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на сессии депутаты Днепропетровского горсовета приняли за основу проект решения о реорганизации административного устройства города, которое, в частности, предусматривает в рамках административной реформы ликвидировать районные советы, исполкомы. Окончательно решение о ликвидации районов в Днепропетровске будет принято после обсуждения этого проекта с общественностью и доработки решения специально созданной рабочей группой с участием депутатов и жителей города. Планируется, что проект будет дорабатываться в течение месяца.

При обсуждении этого решения депутаты Днепропетровского горсовета отмечали, что административная реформа в Украине предусматривает численность населения городского района не менее 250 тысяч человек, тогда как в Днепропетровске есть районы, где численность составляет от 70 до 170 тысяч населения.

Также необходимость реформировать районы в Днепропетровске объясняется высокими расходами бюджета на административный персонал райисполкомов. Если по Украине эти расходы превышают показатели Минфина до 25%, то в Днепропетровске эта цифра составляет 37%.

В настоящее время в Днепропетровске 8 городских районов.