Донбасс обречен на смерть - луганский журналист

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.

Журналист, который родился и вырос на Донбассе, считает что вернуть эту территорию будет крайне трудно.

"После такой длительной процедуры постоянного "инфицирования", надо по меньшей мере такой же "карантин". Те города, которые не пустили к себе террористов, а проголосовали, те (более-менее определились, - Ред.). Но очень трудно сказать, кто как голосовал. Мне говорили, что таких фальсификаций не видели даже в "самые вопиющие" выборы. Происходили они на той же электоральной базе Партии регионов еще в 2007 году", - рассказал журналист и добавил, что по его мнению, одиозным регионалам, позволили попасть в новую Раду.

"Мы уже видим большое количество одиозных фигур, которые должны сесть за хищения, коррупцию, призывы к изменению строя", - подчеркнул Иванов, отметив, что видит в этом определенные договоренности.

Читайте такжеВ новую Раду попадают 62 депутата, которые голосовали за "законы 16 января"

Будущего у Донбасса нет, говорит журналист, территория обречена на вымирание.

"Донбасс обречен на смерть. России он не нужен, он дотационный. Он на грани техногенной катастрофы, там климат поменялся, потому что под землей большие ниши из-за незаконной добычи. Цель людей, которые сейчас там царят, - дограбить, увеличить свои доходы и бежать в Россию", - резюмировал Иванов.