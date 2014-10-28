Бывший глава Минздрава Мусий стал депутатом ВР
22:56, 28 октября 2014Политика
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Бывший министр здравоохранения в Кабмине Арсения Яценюка Олег Мусий победил на выборах Верховной Рады Украины в одномандатном избирательном округе №124 во Львовской области.
Мусий стал депутатом ВР / Фото: УНИАН
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов в округе.
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За Мусия проголосовало 29,86% избирателей (30 тыс. 4 голоса).
Как сообщал УНИАН, Олега Мусия отстранили с должности главы МИНЗДРАВА 1 октября 2014 г.
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