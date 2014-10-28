Бывший глава Минздрава Мусий стал депутатом ВР

Бывший министр здравоохранения в Кабмине Арсения Яценюка Олег Мусий победил на выборах Верховной Рады Украины в одномандатном избирательном округе №124 во Львовской области.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов в округе. Читайте такжеГПУ будет расследовать бездеятельность руководства Минздрава в сфере закупок лекарств За Мусия проголосовало 29,86% избирателей (30 тыс. 4 голоса). Как сообщал УНИАН, Олега Мусия отстранили с должности главы МИНЗДРАВА 1 октября 2014 г.

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