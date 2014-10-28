Боевики поставили крест на больных СПИДом и туберкулезом жителях Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила и.о. председателя Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний Елена Ещенко в ходе заседания Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДа.

По ее словам, пациентам с такими социально опасными болезнями как, в частности, СПИД и туберкулез, ограничен доступ к государственным медицинским программам лечения потому, что они «не воспринимаются боевиками как жизненно необходимые».

«Затруднена доставка противотуберкулезных препаратов в регионы неподконтрольные украинскому правительству, затруднен вывоз пациентов, что делает невозможным медицинское наблюдение за такими пациентами. Также затруднена доставка образцов материалов для своевременных диагнозов («туберкулез», «СПИД» и др.). Это приводит к несвоевременному диагностированию и невозможности мониторинга эффективности лечения. Группам риска недоступны минимальные пакеты по профилактике опасных инфекций. Актуальны и кадровые проблемы, врачи выезжают из опасных мест», - подчеркнула Ещенко.

Читайте такжеГуманитарные наборы в рамках проекта Рината Ахметова «Поможем детям» продолжат выдавать на этой неделе

В то же время она проинформировала, что в зоне АТО работают 7 общественных организаций, которые занимаются ВИЧ-инфицированными людьми, - 1 в Луганской, 6 - в Донецкой, в оккупированной зоне: 1 - в Луганской и 5 - в Донецкой.

Ещенко обнародовала обращение медиков к руководству АТО и председателям облгосадминистраций с просьбой обеспечить своевременное получение грузов с лекарствами, в частности для проведения заместительной поддерживающей терапии.