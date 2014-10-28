В Одессе на выборах студентов подкупали за 200 гривен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь Главного управления МВД в Одесской области Алла Марченко.

По ее словам, в день выборов в Верховную Раду, 26 октября, в милицию поступило сообщение о том, что на избирательном участке, расположенном по ул. Львовской, студенты в кабинках для голосования фотографируют свои бюллетени.

«Установлено трех студентов 2-го курса вуза, которые рассказали, что 25 октября неизвестный предложил им по 200 грн, если они проголосуют за определенного человека», - сказала Марченко.

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Она напомнила, что по данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст.160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, по данным Одесской областной организации ВО «Комитет избирателей Украины», на участке №511098 округа №133, расположенном в Одесском государственном экологическом университете (ул. Львовская), студенты массово фотографировали свои бюллетени в кабинках.

По данным ЦИК, в округе № 133 в Одесской области на выборах в Верховную Раду лидирует самовыдвиженец Эдуард Матвийчук, за которого проголосовали 24,20% избирателей.

Ближайший соперник Матвийчука, выдвиженец «Блока Петра Порошенко» Дмитрий Спивак, набрал 20,89% голосов избирателей.