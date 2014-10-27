Die Welt: Украина платит высокую цену за Европу

Интервью Юлии Смирновой с Марилуизой Бек, членом партии Зеленых (ФРГ) и экспертом по Восточной Европе, опубликовано на сайте немецкой газеты Die Welt. Она требует, чтобы ЕС был открытым для членства Украины. Выбор показал «достойную восхищения зрелость» украинцев.

Die Welt: Вы были зимой на Майдане, и теперь в качестве наблюдателя за выборами в Киеве. Что, по Вашему мнению, осталось от протестов?

Марилуиза Бек: Больше, чем мы представляем в Германии. Все чаще стали говорить об уродливом лице Украины. Я считаю это достойным восхищения, что, несмотря на войну и неопределенное будущее этой страны, здесь так высока гражданственность. В Одессе и Харькове я встретила много людей, которые находятся в ожидании перемен. Конечно, условия войны перекрывают все, что планировал Майдан. Но Украина хочет освободить себя от старой элиты, которая, как бетонная плита, расположена на территории страны. Этот дух по-прежнему присутствует.

Die Welt: Как Вы оцениваете ход избирательной кампании?

Бек: Я вижу смешанную картину. Блок Порошенко является компромиссом между старыми и новыми силами. Даже в этих выборах было влияние олигархов на избирательные списки. Их влияние по-прежнему высокое. Также и в новом парламенте будут сидеть депутаты, в чьей демократической позиции есть серьезные сомнения. Тем не менее, население с достойной восхищения зрелостью, похоже, пойдет на эти выборы. Становится очевидным, что правые силы не получат основательной поддержки. Это то, что нам следовало бы уважать. Я с трудом представляю, как выглядели бы выборы, если бы они состоялись в Германии в условиях войны и угрозы внешней агрессии.

Die Welt: Принесут ли выборы перезагрузку?

Бек: Война делает полную перезагрузку невозможной. Седьмая часть избирателей исключена из голосования. Экономика в плачевном состоянии. Это вынуждает идти на компромиссы. Это распространяется также на союзы с олигархами, чью власть хотел ограничить Майдан. Тем не менее, этот выбор предполагает возможность обновления. Тот факт, что большое количество гражданских активистов, таких как Мустафа Найем, вероятно, будут сидеть в парламенте, является хорошим знаком.

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Die Welt: Как может ЕС поддержать реформы в Украине?

Бек: После 70 лет Советского Союза и 24 лет правления коррумпированной элиты этой стране предстоит пройти очень долгий путь. Нужно строить гражданское общество снизу, тогда действительно возможна демократия. Это проект на 15-20 лет.

Die Welt: Миллиардер и основатель Фондов Открытого Общества (OSF) Джордж Сорос недавно снова потребовал больше финансовой помощи со стороны ЕС.

Бек: Сорос пишет, что борьба за Украину для Путина это битва против ЕС. Этот тезис я разделяю. Политическая идея Путина – не строительство, а разрушение. Независимая Украина для него как кость в горле, также как и дееспособный Европейский Союз. Не зря сети, которые европейскими правыми популистскими партиями прикреплены к России, очень живучие. Путин ставит на недовольство европейцев ЕвроСоюзом, рост национализма, стремление к сильному правителю и консервативным изображениям общества. Путин предлагает все это, и угрожает европейскому проекту гораздо больше, чем в настоящее время воспринимается в дебатах в Украине. Когда 20 лет назад, Босния, как многонациональное государство, была разрушена, прозвучал призыв от европейской интеллигенции: С Боснией умирает Европа. Сегодня мы можем сказать,: С Украиной ЕС грозит смерть.

Die Welt: Значит нет другого пути, кроме как платить деньги за реформы?

Бек: Конечно, ЕС должен предоставить Украине деньги, к сожалению много денег, если возможно, вместе с МВФ и Всемирным банком. Важно, что теперь переговоры ведутся быстро, даже если это приводит к дилемме: направить деньги в страну, которая до сих пор характеризуется коррупцией и проблемными институтами, сложное дело. Поэтому финансовая помощь связана с реформой институтов. Первые шаги уже сделаны при президенте Порошенко.

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Die Welt: Президент Порошенко в 2020 году хочет подать заявку на членство в ЕС. Это реально?

Бек: При таких больших переворотах в Украине, мне не хватает воображения, чтобы определить дату. Но мы не должны допускать каких-либо сомнений в том, что Украина является желанной в ЕС. Мы не можем принять нового разделения Европы. Украина уже заплатила высокую цену за свой европейский выбор. Украина является частью Европы. Это как отрубить себе ногу, если мы скажем, что она не принадлежит к нам.

Die Welt: Несмотря на соглашение, режим прекращения огня не соблюдается. Есть ли у Запада механизм для влияния на ситуацию?

Бек: Запад справедливо заявляет, что он не будет прибегать к военным средствам, в отличие от Путина. Единственным вариантом оказания давления, который у нас есть, являются санкции. Мы должны идти по этому пути, но всегда вместе с дипломатическими усилиями и заявлениями о том, что санкции будут постепенно отменены, если Минское соглашение будет реализовано и будут уважать суверенитет Украины. В противном случае, мы должны быть готовы к дальнейшим санкциям, даже если это нам навредит.

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Die Welt: Украина хотела бы также поставок оружия с Запада.

Бек: Этот вопрос ставит нас перед дилеммой: поставки оружия с Запада дадут Путину повод, объявить эту войну войной Запада против России. Его пропаганда уже так делает. С другой стороны, Украина в рамках международного права однозначно подверглась нападению. У нее есть право на самозащиту, но она на это неспособна. Кто не хочет поставлять оружие, должен с большой серьезностью делать то, что мы делаем, и это политика санкций. Тот факт, что представители немецких корпораций пытаются смягчить это невоенное средство, которое доступно только нам, возмущает меня.