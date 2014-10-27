ЦИК обработала 55,28% электронных протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала 55,28% электронных протоколов участковых избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с электронным подсчетом голосов, на внеочередных парламентских выборах 5-процентный барьер преодолевают следующие партии: «Народный фронт» - 21,6%, партия «Блок Петра Порошенко» - 21,45%, «Объединение «Самопомич» - 11,2%, «Оппозиционный блок» - 9,79%, Радикальная партия - 7,34%, «Батькивщина» - 5,65%. В общей сложности посчитано 8 млн 72 тыс. 452 голоса избирателей. Читайте такжеВыборы в Раду прошли прозрачно – ОБСЕ

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