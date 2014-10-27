Наблюдатели сообщают о попытках вбросов бюллетеней на Донбассе

Об этом аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«В день голосования наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали отдельные инциденты на избирательных участках с участием вооруженных лиц. По нашим данным, такие инциденты произошли в день голосования в 45-м, 50-м, 59-м и 60-м округах Донецкой области. Это были единичные инциденты, по нашим оценкам, но они привели к грубым нарушениям на конкретных участках», - сообщил Клюжев.

Также, по данным эксперта, в проблемных округах на Донбассе были зафиксированы попытки вброса бюллетеней в избирательные урны.

По словам Клюжева, голосование в Донецкой и Луганской областях стало одной из ключевых проблем избирательного процесса в Украине.

«Самоустранение Верховной Рады Украины от урегулирования проблемных аспектов голосования в Луганской и Донецкой областях повлекло за собой ряд организационных и правовых проблем, в первую очередь, речь идет об определении формата работы избирательных комиссий в тех округах, которые де-факто находились под контролем незаконных формирований - частично или полностью», - отметил эксперт.

Читайте такжеЯвка избирателей на Донетчине составила 36,06%

Клюжев от имени ОПОРЫ обратился к правоохранительным органам с призывом провести объективное расследование нарушений на выборах, учитывая обстоятельства организации выборов, и установить реальную картину голосования в этих отдельных избирательных округах.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей составила 52,42%.

По результатам обработки 46,11% электронных протоколов, на внеочередных парламентских выборах 5-процентный барьер преодолевают следующие партии: «Народный фронт», которую поддержали 21,64% избирателей, партия «Блок Петра Порошенко» - 21,47%, Объединения «Самопомич» - 11,13%, «Оппозиционный блок» - 9,75%, Радикальная партия - 7,37%, «Батькивщина» - 5,71%.