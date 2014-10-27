В Раду могут пройти три брата Балоги

Как передает корреспондент УНИАН, согласно данным обработки 67,66% электронных протоколов УИК в округе № 69 лидирует самовыдвиженец Виктор Балога, за которого отдали голоса 64,14% избирателей.

В округе № 71 обработано 76,69% электронных протоколов УИК, и лидером здесь является самовыдвиженец Павел Балога, который набрал 47,71% голосов избирателей.

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Согласно обработке 79,82% протоколов УИК в округе № 73 первое место получил самовыдвиженец Иван Балога, за которого проголосовали 43,23% избирателей.

Ранее сообщалось, что на округе №12 в Виннице побеждает сын президента Петра Порошенко Алексей. После обработки почти трети бюллетеней Алексей Порошенко набирает 66,21% голосов.