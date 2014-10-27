Утром боевики возобновили обстрелы Донецка
10:47, 27 октября 2014Политика
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В Донецке минувшая ночь прошла спокойно, но утром 27 октября, в четырех районах города – в Куйбышевском, Киевском, Ленинском и Петровском слышны взрывы и мощные выстрелы из крупнокалиберных орудий.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
В сообщении также отмечается, что в настоящее время ситуация с продовольственным обеспечением в городе удовлетворительная, в торговой сети представлены группы как продовольственных, так и непродовольственных товаров, а также товары первой необходимости.
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