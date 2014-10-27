Утром боевики возобновили обстрелы Донецка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении также отмечается, что в настоящее время ситуация с продовольственным обеспечением в городе удовлетворительная, в торговой сети представлены группы как продовольственных, так и непродовольственных товаров, а также товары первой необходимости.

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