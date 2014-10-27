Под Мариуполем начался обстрел позиций АТО под Талаковкой

По сообщению ШОМ, сегодня в 07.10 утра со стороны боевиков "ДНР" начался обстрел из минометов и "Градов" позиций сил АТО, расположенных в окрестностях поселка Талаковка. По информации на 09.06 убитых и раненных со стороны ВСУ и МВД Украины нет, сообщает 0629.

Читайте такжеПорошенко заявил, что Мариуполь и Одессу захватить невозможноПо сообщениям военнослужащих в селе Талаковка разрушено 3 дома, имеется информация о пострадавших среди мирных жителей. Сведения уточняются.