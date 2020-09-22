Антициклон принесет в Украину летнюю жару: температура достигнет +28°

15:08, 22 сентября 2020
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Синоптик пообещала продолжение бабьего лета.

Осень радует последними теплыми днями / Фото REUTERS
Осень радует последними теплыми днями / Фото REUTERS

Завтра, 23 сентября, в Украину придет антициклон. Он принесет сухую, солнечную и теплую погоду. Температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +28°.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Стало известно, когда в Украину вернутся дожди (карта)

"Не забывайте, что ночью ходят, скучают, цепляются к водителям туманы. В Киеве завтра то, что и сегодня - солнце и +25 градусов. Ближайшие дожди придут в воскресенье", - написала она.

Диденко напомнила, что сегодня - День осеннего равноденствия, и световой день будет становиться все короче.

Прогноз погоды в Украине на неделю: данные погоды УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, ближайшая неделя в Украине будет теплой. Столбики термометров поднимутся до +27°. Осадков не ожидается.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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