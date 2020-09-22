Антициклон принесет в Украину летнюю жару: температура достигнет +28°
Синоптик пообещала продолжение бабьего лета.
Завтра, 23 сентября, в Украину придет антициклон. Он принесет сухую, солнечную и теплую погоду. Температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +28°.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Стало известно, когда в Украину вернутся дожди (карта)
"Не забывайте, что ночью ходят, скучают, цепляются к водителям туманы. В Киеве завтра то, что и сегодня - солнце и +25 градусов. Ближайшие дожди придут в воскресенье", - написала она.
Диденко напомнила, что сегодня - День осеннего равноденствия, и световой день будет становиться все короче.
Прогноз погоды в Украине на неделю: данные погоды УНИАН
Согласно данным Погода УНИАН, ближайшая неделя в Украине будет теплой. Столбики термометров поднимутся до +27°. Осадков не ожидается.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +10°
- Днепр+24°... +10°
- Донецк+24°... +5°
- Житомир+26°... +8°
- Запорожье+25°... +7°
- Ивано-Франковск+26°... +9°
- Киев+25°... +8°
- Кропивницкий+24°... +5°
- Луганск+23°... +6°
- Луцк+26°... +10°
- Львов+26°... +8°
- Николаев+25°... +8°
- Одесса+22°... +11°
- Полтава+23°... +8°
- Ровно+26°... +10°
- Симферополь+24°... +8°
- Сумы+23°... +5°
- Тернополь+25°... +8°
- Харьков+23°... +8°
- Херсон+25°... +8°
- Хмельницкий+25°... +10°
- Черкассы+24°... +6°
- Чернигов+25°... +6°
- Черновцы+26°... +10°
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