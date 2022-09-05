На вторник, 6 сентября, почти по всей Украине объявили предупреждение из-за заморозков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, заморозки ожидаются не только на поверхности почвы, но и в воздухе.
В частности, ночью 6-8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.
Как сообщили в Укргидрометцентре, в северо-восточных и восточных областях заморозки 0-3° также ожидаются и в воздухе. В связи с этим объявлен II уровень опасности, оранжевый.
Напомним, устойчивые северо-западные потоки принесут нам холодную воздушную массу арктического происхождения. Вследствие этого, в первой половине новой недели в северных областях и на Полесье возможны заморозки в ночное время как на поверхности почвы, так и местами в воздухе. По данным синоптика Игоря Кибальчича, только на крайнем западе Украины и на Закарпатье температурный фон будет соответствовать климатической норме.