Укргидрометцентр предупреждает о заморозках на почве и в воздухе.

На вторник, 6 сентября, почти по всей Украине объявили предупреждение из-за заморозков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, заморозки ожидаются не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

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В частности, ночью 6-8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в северо-восточных и восточных областях заморозки 0-3° также ожидаются и в воздухе. В связи с этим объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Напомним, устойчивые северо-западные потоки принесут нам холодную воздушную массу арктического происхождения. Вследствие этого, в первой половине новой недели в северных областях и на Полесье возможны заморозки в ночное время как на поверхности почвы, так и местами в воздухе. По данным синоптика Игоря Кибальчича, только на крайнем западе Украины и на Закарпатье температурный фон будет соответствовать климатической норме.

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