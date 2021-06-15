В Киеве ожидается гроза / фото УНИАН, Денис Прядко
В Киеве в ближайший час значительно ухудшится погода, ожидается гроза. Непогода ожидается также и в Киевской области.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 15 июня в Киеве и Киевской области гроза", - говорится в сообщении.
Также, по данным спасателей, сегодня днем в южной части ожидаются значительные дожди; в Украине, кроме западных и северных областей, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/сек.
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