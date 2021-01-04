Туман в Киеве продержится до утра

19:01, 4 января 2021
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Видимость составляет 200-500 м.

В Киеве объявлен желтый уровень опасности / фото УНИАН
В Киеве объявлен желтый уровень опасности / фото УНИАН

В Киеве до конца суток и утром 5 января сохранится туман.

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Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В ближайший час с продолжением ночью и утром 5 января в столице сохранится туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Ранее синоптик рассказал, какой будет погода в Украине весной 2021.

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Автор: УНИАН

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Теги: туман
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