Туман в Киеве продержится до утра
Видимость составляет 200-500 м.
В Киеве до конца суток и утром 5 января сохранится туман.
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Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
"В ближайший час с продолжением ночью и утром 5 января в столице сохранится туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Ранее синоптик рассказал, какой будет погода в Украине весной 2021.
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