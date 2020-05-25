Ветер срывал крыши: в России из-за урагана погибли два человека (фото, видео)

19:06, 25 мая 2020
132
0

В Свердловской области России бушевал ураган.

В России во время урагана погибли два человека / фото СК РФ Свердловской области
В России во время урагана погибли два человека / фото СК РФ Свердловской области

В Свердловской области России в результате мощного урагана погибли, по меньшей мере, два человека.

Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, в Екатеринбурге из-за сильного ветра рухнул подъемный кран, в результате чего один работник получил травмы, от которых скончался по дороге в больницу. 

Кроме того, в городе Арамиль с двухэтажного здания порывом ветра сорвало крышу, фрагмент которой упал на находившегося во дворе мужчину. От полученных повреждений гражданин скончался на месте происшествия. 

Ураганом сорвало крышу здания / фото СК РФ Свердловской области
Ураганом сорвало крышу здания / фото СК РФ Свердловской области
Из-за сильного ветра упал кран / фото СК РФ Свердловской области
Из-за сильного ветра упал кран / фото СК РФ Свердловской области
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ветер#ураган#новости россии
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+17°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
80 %
759 мм
2.3 м/с
3 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять