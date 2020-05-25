Ветер срывал крыши: в России из-за урагана погибли два человека (фото, видео)
В Свердловской области России бушевал ураган.
В Свердловской области России в результате мощного урагана погибли, по меньшей мере, два человека.
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Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, в Екатеринбурге из-за сильного ветра рухнул подъемный кран, в результате чего один работник получил травмы, от которых скончался по дороге в больницу.
Кроме того, в городе Арамиль с двухэтажного здания порывом ветра сорвало крышу, фрагмент которой упал на находившегося во дворе мужчину. От полученных повреждений гражданин скончался на месте происшествия.
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