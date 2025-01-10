На выходных в Украине похолодает и такая погода будет сохраняться и в дальнейшем.

На следующей неделе украинцев ждет среднеевропейская зима. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По данным, на выходных в Украине похолодает, а на следующей неделе также будет прохладно, но без серьезных морозов.

Так, по данным синоптика, 11-12 января в Украине предполагается похолодание. Температура снизится ночью до 0...-4 градусов, а днем ожидается в большинстве областей от -1 до +3 градусов.

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"Только 11-го января на юге и востоке Украины еще задержится более теплая погода, однако в воскресенье и там похолодает", - говорит Наталья Диденко.

Ближайшей ночью и завтра утром, по ее данным, дожди и мокрый снег пройдут в северных и центральных областях. Днем и вечером 11 января осадки наиболее вероятны в восточной части Украины и местами в западных областях.

В Киеве неделя завершится также с похолоданием. "Мы окажемся в тылу холодного атмосферного фронта циклона Charly", - пояснила Наталья Диденко.

11 и 12 января в столице ночью ожидаются -1...-4 градуса, а днем будет максимум 0...+2 градуса.

"Будет преобладать облачная погода с мокрым снегом ближайшей ночью, завтра днем - без существенных осадков, а в воскресенье в Киеве возможны периодические небольшие осадки в виде мокрого снега", - спрогнозировала эксперт по погоде.

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