Высокая вероятность лесных пожаров существует почти по всей стране.

В Украине в ближайшие дни сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, его действие продлено до 8 октября.

В частности, 5-8 октября по всей Украине, кроме Закарпатской, Львовской, Волынской, а 8 октября - еще и Черниговской, Сумской и Ивано-Франковской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Справка УНИАН. Чрезвычайная пожарная опасность – погодные условия, при которых сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров при наличии открытого огня.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным Украинского гидрометцентра, 6 октября в Украине ожидается переменная облачность.

Днем на Левобережье пройдут небольшие дожди, на юге страны - кое-где с грозами. На остальной территории сохранится сухая погода.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в северо-восточных и восточных областях местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура днем 14-19°; в южной части воздух прогреется до 18-23°, а на высокогорье Карпат ожидается до 9-14°.

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