По данным синоптика Натальи Диденко, сегодня, 3 сентября, в некоторых регионах Украины усилится ветер.

Сегодня, 3 сентября, в некоторых регионах Украины ожидается штормовой ветер.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Сильный, до штормовых порывов, ветер ожидается 3 сентября в южной части, на востоке и в Днепре с районами", - отметила она.

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По прогнозу синоптика, также сегодня в западных областях, кроме Волыни и Ривненщины, ожидаются дожди. Днем небольшие дожди пройдут также в южной части, в центре и могут даже достичь Харьковщины.

Относительно температуры, то, по данным Натальи Диденко, на юге и в восточных областях ожидается +22...+28 градусов, в Одесской области +20...+22 градуса. В центральных областях будет +16...+21, на Днепропетровщине +22...+27 градусов. В северной части днем ожидается +15...+22 градуса, а в западных областях воздух прогреется до +14...+18 градусов.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, до конца сентября повышения температуры в Украине ждать не стоит. Однако и потом летнего тепла тоже не будет. "До середины месяца погода будет все же сентябрьская, осенняя с некоторыми колебаниями температуры. Максимальные температуры будут в пределах 15-20 градусов, на юге до 23-25 градусов", - спрогнозировала синоптик Наталья Голеня.

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