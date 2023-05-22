Осадки сконцентрируются на юге, востоке и в большинстве центральных областей.

В ближайшую неделю в Украине ожидаются дожди, ливни и грозы. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. Осадки сконцентрируются на востоке, юге и в центральной части нашей страны. Также в течение ближайшей недели ожидаются небольшие колебания температур.

В понедельник, 22 мая, на западе и севере Украины будет доминировать ясная и безоблачная погода. На остальной территории сохранится пасмурная погода. Температура в большинстве областей будет держаться на уровне +21°...+24°.

Во вторник, 23 мая, температура в Украине практически не изменится. Ожидается от +20° до +24°, но часть страны накроют дожди и грозы. Осадки ожидаются на востоке, юге, в большинстве центральных областей, а также местами на севере.

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В среду, 24 мая, осадки в Украине продолжатся. Дожди и грозы ожидаются везде, кроме западной части страны. Также вероятность осадков меньше в Винницкой и Житомирской областях.

На западе Украины будет от +22° до +26°, на севере +23°...+25°, на востоке также будет до +25°, в центральной части и на юге столбики термометров покажут +21°...+24°.

В середине недели, 25 мая, дождей и гроз в Украине меньше не станет. Температура будет держаться на уровне +21°...+25°.

Перед выходными, 26 мая, дожди и грозы ожидаются везде, кроме большинства западных и северных областей. В большинстве областей температура останется без особых изменений, местами на востоке потеплеет до +25°...+28°.

На выходных, 27 и 28 мая, дождей в Украине станет меньше, однако ожидается и небольшое снижение температуры. Так, на западе Украины столбики термометров покажут +17°...+20°, около +17°...+19° будет на севере страны. На востоке Украины воздух прогреется до +19°...+24°, в центральной части Украины ожидается +19°...+22°, а на юге будет +20°...+26°.

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