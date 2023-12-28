Осадки, по прогнозу Натальи Диденко, будут несильными, в виде дождя или мокрого снега.

29 декабря погода в Украине существенно не изменится, но в нескольких областях пройдут небольшие осадки. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Хиленький атмосферный фронт обусловит небольшой дождь или мокрый снег на Полтавщине, Харьковщине и Луганщине", - спрогнозировала она.

Ветер, по данным синоптика, останется порывистым, юго-западного направления.

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Температура воздуха будет высокой даже ночью, +2...+5 градусов, только в восточных областях ожидается "минус" до -1...-3 градусов.

Днем 29 декабря по Украине предполагается +4...+9 градусов, на юге и кое-где на западе воздух прогреется до +8...+11 градусов.

В Киеве завтра осадки маловероятны. Ветер будет юго-западный, умеренный, порой порывистый. Ночью в столице ожидается до +2 градусов, а днем потеплеет до +5...+7 градусов.

"Ближайшие ощутимые осадки-дождь и мокрый снег - придут 1-го января. А ощутимое похолодание, пусть и незначительное, после 4-5 января", - добавила Наталья Диденко.

Погода на Новый год - будет ли снег в Украине?

По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, 31 декабря в западных, северных и центральных областях Украины пройдет дождь, местами с мокрым снегом. В новогоднюю ночь осадков не предвидится, только в районе Полесья и в Карпатах возможен снег и мокрый снег.

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