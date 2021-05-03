Сегодня в Киеве - переменная облачность / Фото УНИАН
В понедельник, 3 мая, в столице ожидается облачная с прояснениями погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +15°, а ночью - опустятся до +6°.
Практически весь день будет облачно с прояснениями.
Ожидается ветер со скоростью до 8 м/с.
Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.
Народные приметы 3 мая
3 мая. В этот день ходили на могилы к родителям и с причитаниями просили прощения за обиды, которые нанесли при жизни.
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