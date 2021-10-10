Сегодня в Украине после довольно холодной субботы немного потеплеет. По всей стране столбики термометров поднимутся на градус-два. Теплее всего будет на юго-востоке и Закарпатье, где воздух прогреется до +15°...+17°. По всей стране ожидается небольшая облачность, местами - ясная и безоблачная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Жителей западных областей сегодня ждет практически безоблачное небо. Пасмурно будет лишь на Закарпатье. Температура составит +11°...+12°.
На севере Украины сегодня ожидается +12°...+13°, небольшая облачность, в Житомирской области - ясно.
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В центральных областях сегодня также будет немного облачно. Воздух прогреется до +12°...+16°.
На востоке сегодня будет преобладать облачная погода с прояснениями. Температура составит +13°...+15°.
Жителей юга сегодня порадует ясная и безоблачная погода, небольшая облачность ожидается лишь в Крыму. Столбики термометров подскочат до +15°...+17°.
Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, на следующей неделе в Украину зайдут юго-западные влажные атмосферные фронты. Из-за этого осадки ожидаются с 12 по 15 октября.
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