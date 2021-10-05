По данным синоптика Натальи Диденко, осадки ожидаются с 12 по 15 октября.

В Украине на следующей неделе начнутся дожди. Осадки ожидаются и на Покров, 14 октября.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на следующей неделе в Украину зайдут юго-западные влажные атмосферные фронты. Из-за этого осадки ожидаются с 12 по 15 сентября.

"По Украине покружат неплохие дожди вокруг Покрова - на протяжении 12-15 октября", - спрогнозировала синоптик.

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Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о мощном ветре, который ожидается 6 октября в Украине.

По ее словам, завтра самые сильные порывы ожидаются в западных областях, в Крыму и Приазовье.

Также Наталья Диденко предупредила украинцев о заморозках, которые ожидаются почти по всей стране, за исключением Закарпатья и некоторых южных областей.

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Автор: Екатерина Лиманская