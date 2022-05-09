В ближайшую неделю будет мало осадков.

В ближайшую неделю украинцев ждет практически летнее тепло. В первой половине недели холодные ночи и дневная прохлада все еще будут на востоке и севере страны, однако ближе к выходным потепление доберется и туда. Дожди будут небольшими и лишь в отдельных областях.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 9 мая, теплее всего будет на юге и востоке. Здесь ожидается ясная и безоблачная погода, а воздух прогреется до +19°...+24°. На остальной территории - небольшая облачность, +16°...+19°, местами на западе - до +21°.

Во вторник, 10 мая, на севере и востоке ожидается небольшое похолодание. Особенно холодными станут ночи, до +3°...+5°, днем - до +12°...+17°. На западе ожидается от +16° до +20°, а в центре и на юге - от +13° до +19°. Без осадков, но во многих областях будет облачно с прояснениями.

В среду, 11 мая, теплее всего будет в западных областях Украины, где воздух прогреется до +21°...+24°. На остальной территории будет +16°...+19°.

С четверга, 12 мая, погода в Украине начнет меняться. По всей стране повысится температура. Так, на западе ожидается +24°...+26°, местами - до+28°. На севере будет +22°...+26°, на востоке - до +25°. Жителей центральных областей ждет от +24° до +27°, а на юге будет до+24°.

В Черниговской области в этот день возможна гроза, а в волынской - небольшой дождь.

Перед выходными, 13 мая, в Украине станет еще теплее. Ночью по всей стране будет в среднем +11°...+16°, а днем в большинстве областей воздух прогреется до +20°...+25°, местами - до +28°. На востоке ожидаются дожди и грозы.

В субботу, 14 мая, в Украине будет все так же тепло, а в воскресенье ожидается небольшое снижение температуры. Больше всего похолодает на севере и северо-западе, + 14°...+19° днем. На остальной территории будет до +22°, а на юге - до +25°.

14 мая небольшие осадки ожидаются местами в центральных и южных областях, а 15 мая покапает на северо-западе и в Донецкой области.

Народный прогноз на неделю

9 мая - Глафира Горошница. Огородники сажали ранний картофель, и соответственно, горох.

10 мая - Семен Ранопашец. В это время начиналась пахота, люди говорили: "Рано паши - урожаи хороши".

11 мая - Березосок. Те, кто страдал весенними лихорадками, в этот день пили березовый сок, который в народе считали лечебным.

12 мая - Девять Целителей. Обязательным ритуалом этого дня было прочтение заговора от девяти напастей.

13 мая - Яков Теплый. В этот день заканчивались все сватовские дела. Май - это был неблагоприятный месяц для свадеб. Теплый вечер и звездная ночь предвещают хороший урожай.

14 мая - Еремей Запашник. Если это хороший день, то урожай собирать в сухой день.

15 мая - Борис и Глеб Сеятели. Если соловей поет всю ночь - будет солнечный день. Если соловей запоет раньше кукушки, лето будет счастливое.

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