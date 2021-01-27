Снег продолжит засыпать большинство областей Украины, температура днем упадет до -2° (карта)
Сухо будет всего в нескольких областях.
В четверг, 28 января, в большинстве областей Украины ожидается снег или дождь. Сухо будет только на северо-западе и в нескольких восточных областях. Температура продолжит падать: дневной минимум ожидается в Хмельницком и в Тернополе - здесь столбики термометров опустятся до -2°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Сильные метели и снег до 40 сантиметров: в ряде областей объявили красный уровень опасности
- В Киеве будет снег, температура воздуха ночью -7°, днем +1°.
- В Чернигове - снежно, температура воздуха ночью -5°, днем +1°.
- Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем -1°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -1°.
- В Ривне в четверг будет облачно с прояснениями, возможен снег, ночью -10°, днем -1°.
- В Тернополе 27 января ночью будет -6°, днем -2°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, снег, ночью -7°, днем -2°.
- В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, снег, ночью -4°, днем +1°.
- В Черновцах в четверг будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -1°.
- В Виннице завтра снег, -8°...-1°.
- В Житомире в четверг будет снежно, температура ночью -9°, днем 0°.
- В Черкассах ночью -6°, днем +1°, снег.
- В Кропивницком ожидается небольшой снег, температура ночью -5°, днем 0°.
- В Полтаве завтра будет дождь, температура воздуха -2°...+5°.
- В Одессе 28 января будет снег, температура ночью -6°, днем +1°.
- В Херсоне в четверг ночью -2°, днем +4°, дождь.
- В Николаеве завтра будет снег, ночью -4°, днем +1°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, возможен ливень, температура воздуха -2°...+4°.
- В Харькове - переменная облачность и дождь, температура ночью -1°, днем +6°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, дождь, -2°...+3°.
- В Краматорске - облачно, небольшой дождь, температура ночью 0°, днем +8°.
- В Северодонецке завтра будет облачно, температура ночью -1°, днем +8°.
Народные приметы 28 января
28 января - Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -3°
- Днепр+7°... +3°
- Донецк+8°... 0°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+9°... +4°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев+1°... -1°
- Кропивницкий0°... -2°
- Луганск+6°... +1°
- Луцк+1°... -3°
- Львов0°... -4°
- Николаев+1°... 0°
- Одесса0°... -2°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно0°... -3°
- Симферополь+14°... +2°
- Сумы0°... -1°
- Тернополь-1°... -4°
- Харьков+6°... +2°
- Херсон+6°... +2°
- Хмельницкий0°... -4°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+1°... -1°
- Черновцы0°... -2°
+2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+2 °
Мин./макс. температура:-2° / +6°
Влажность:70 %
Давление:751 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:20
Закат17:24
Видимость:0.8 км
Фаза луны:
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