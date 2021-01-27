Снег продолжит засыпать большинство областей Украины, температура днем упадет до -2° (карта)

Сухо будет всего в нескольких областях.

Снег продолжит засыпать Украину / Фото УНИАН

В четверг, 28 января, в большинстве областей Украины ожидается снег или дождь. Сухо будет только на северо-западе и в нескольких восточных областях. Температура продолжит падать: дневной минимум ожидается в Хмельницком и в Тернополе - здесь столбики термометров опустятся до -2°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве будет снег, температура воздуха ночью -7°, днем +1°.

В Чернигове - снежно, температура воздуха ночью -5°, днем +1°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем -1°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -1°.

В Ривне в четверг будет облачно с прояснениями, возможен снег, ночью -10°, днем -1°.

В Тернополе 27 января ночью будет -6°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, снег, ночью -7°, днем -2°.

В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, снег, ночью -4°, днем +1°.

В Черновцах в четверг будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -1°.

В Виннице завтра снег, -8°...-1°.

В Житомире в четверг будет снежно, температура ночью -9°, днем 0°.

В Черкассах ночью -6°, днем +1°, снег.

В Кропивницком ожидается небольшой снег, температура ночью -5°, днем 0°.

В Полтаве завтра будет дождь, температура воздуха -2°...+5°.

В Одессе 28 января будет снег, температура ночью -6°, днем +1°.

В Херсоне в четверг ночью -2°, днем +4°, дождь.

В Николаеве завтра будет снег, ночью -4°, днем +1°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, возможен ливень, температура воздуха -2°...+4°.

В Харькове - переменная облачность и дождь, температура ночью -1°, днем +6°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, дождь, -2°...+3°.

В Краматорске - облачно, небольшой дождь, температура ночью 0°, днем +8°.

В Северодонецке завтра будет облачно, температура ночью -1°, днем +8°.

Прогноз погоды в Украине на 28 января / фото УНИАН

Народные приметы 28 января

28 января - Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.

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