Снег продолжит засыпать большинство областей Украины, температура днем упадет до -2° (карта)

16:30, 27 января 2021
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Сухо будет всего в нескольких областях.

Снег продолжит засыпать Украину / Фото УНИАН
Снег продолжит засыпать Украину / Фото УНИАН

В четверг, 28 января, в большинстве областей Украины ожидается снег или дождь. Сухо будет только на северо-западе и в нескольких восточных областях. Температура продолжит падать: дневной минимум ожидается в Хмельницком и в Тернополе - здесь столбики термометров опустятся до -2°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Сильные метели и снег до 40 сантиметров: в ряде областей объявили красный уровень опасности

  • В Киеве будет снег, температура воздуха ночью -7°, днем +1°.
  • В Чернигове - снежно, температура воздуха ночью -5°, днем +1°.
  • Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем -1°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -1°.
  • В Ривне в четверг будет облачно с прояснениями, возможен снег, ночью -10°, днем -1°.
  • В Тернополе 27 января ночью будет -6°, днем -2°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, снег, ночью -7°, днем -2°.
  • В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, снег, ночью -4°, днем +1°.
  • В Черновцах в четверг будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -1°.
  • В Виннице завтра снег, -8°...-1°.
  • В Житомире в четверг будет снежно, температура ночью -9°, днем 0°.
  • В Черкассах ночью -6°, днем +1°, снег.
  • В Кропивницком ожидается небольшой снег, температура ночью -5°, днем 0°.
  • В Полтаве завтра будет дождь, температура воздуха -2°...+5°.
  • В Одессе 28 января будет снег, температура ночью -6°, днем +1°.
  • В Херсоне в четверг ночью -2°, днем +4°, дождь.
  • В Николаеве завтра будет снег, ночью -4°, днем +1°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, возможен ливень, температура воздуха -2°...+4°.
  • В Харькове - переменная облачность и дождь, температура ночью -1°, днем +6°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.
  • В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, дождь, -2°...+3°.
  • В Краматорске - облачно, небольшой дождь, температура ночью 0°, днем +8°. 
  • В Северодонецке завтра будет облачно, температура ночью -1°, днем +8°.
Прогноз погоды в Украине на 28 января / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 28 января / фото УНИАН

Народные приметы 28 января

28 января - Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.

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Автор: Елена Пилипчак

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