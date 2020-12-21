Синоптик рассказал, когда Киев скуют морозы и выпадет снег

Период с 1 по 10 февраля будет самым холодным.

Синоптик дал подробный прогноз на февраль / фото УНИАН

В феврале 2021 года в Киеве ожидается два морозных периода. В последней декаде месяца существенно потеплеет.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, сообщает OBOZREVATEL.

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Февраль начнется с больших морозов на уровне -14° в дневные часы и -21° в ночные, уточнил он.

Период с 1 по 10 февраля будет самым холодным, но ежедневно температура будет повышаться в среднем на 1-2°. Так, 1 февраля возможен мороз -14°, но уже к 10 февраля существенно потеплеет. Днем воздух будет прогреваться до 0°.

Кроме того, первая декада февраля будет довольно снежной. Снег ожидается 2, 3, 6, 7, 9 и 10 числа, сообщил народный синоптик.

В период с 11 по 20 февраля ожидается новое похолодание, но уже не такое существенное, как в первой декаде месяца. Самым холодным днем этого периода будет 16 февраля, когда дневная температура опустится до -9° , ночная – до -13°…-17°. Но затем начнется быстрое увеличение температуры, которая к 20 февраля пересечет нулевую отметку и станет плюсовой.

Вторая декада февраля будет довольно малоснежной. Народный синоптик спрогнозировал осадки лишь 13 и 20 февраля.

Третья декада месяца, с 21 по 28 февраля, будет сравнительно теплой, сказал Леонид Горбань. Согласно его расчетам, температура будет колебаться вблизи 0° в диапазоне -1… +1°. 25 и 27 февраля возможен снег с дождем.

Горбань уточнил, что расчет сделан для региона Киев.

Погода в Украине на Новый год

Погода в Украине на Новый год ожидается без морозов и снега. Существенное похолодание может начаться лишь во второй половине января.

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, похолодание в Украину придет после 20 декабря, а также уже после Нового года.

"На Новый год волна холода должна отойти, и в период перехода от одного года к другому возможно даже повышение температуры. Должны быть положительные значения. Могут быть слабоположительные температуры, но мороза, по идее, быть не должно", – сообщила она.

Вероятность снега или дождя на Новый год синоптик оценила как низкую.