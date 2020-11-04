Синоптик порадовала прогнозом в Украине на выходные: осадков не предвидится

Но в стране ожидаются сильные туманы.

На выходные можно планировать прогулки по парку / фото УНИАН

Антициклон будет блокировать дожди в Украине все окончание недели - 6, 7 и 8 ноября.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Мощный огромный антициклон - область высокого атмосферного давления и сухой погоды - раскинул свои метеорологические лапы от Ирландии через всю континентальную Европу до Украины. Потому и пропустит завтра мышь-фронт в наши западные и северные области. Там пройдут дожди", - написала она.

Также ожидаются сильные туманы: видимость будет ухудшаться до 200-400 метров, а в низинах - до 50-100 метров.

Температура воздуха завтра, 5 ноября, в западных и северных областях будет низкой, днем +6...+11 градусов.

В центральной части ожидается +8...+12 градусов.

На востоке максимально столбики термометров поднимутся до +10...+14 градусов. В южной части +12...+15 градусов.

В Киеве 5 ноября атмосферный фронт принесет дождливую облачную погоду. В течение дня температура воздуха составит около +9 градусов.

"В пятницу, субботу и воскресенье в Украине антициклон прогонит всех дождевых мышей, атмосферный фронт растворится и пойдет себе дальше, осадков не будет, на весь уик-энд можно планировать лес, парки, походы вокруг дома, словом, любые планы на свежем воздухе заносите в график", - отметила Диденко.

Сильные туманы в Украине

Сегодня и завтра, 4 и 5 ноября, в Украине ожидаются сильные туманы.

"До конца суток 4 ноября с удержанием 5 ноября в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении ГСЧС.

В ГСЧС отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.