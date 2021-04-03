Сильные ливни и снег: синоптики рассказали о погоде 4 апреля (карта)
Дожди будут идти преимущественно в восточных и южных областях.
Погода в Украине в воскресенье, 4 апреля, будет дождливой на пасмурной. Небольшое прояснение возможно только на Волыни и Ривненщине.
В Укргидрометцентре предупредили о дождях и ночных заморозках (видео)
Как сообщили в Укргидрометцентр, средняя температура воздуха в Украине составит +8...+10 градусов. Холоднее всего будет на Западе.
В западных областях температура прогреется лишь до +6...+9 градусов. Кроме того, будет падать мокрый снег и дождь. На востоке будет дождливо меньше, а столбики термометров поднимутся до + 8...+11 градусов.
На юге, севере и в центре прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха составит + 9...+11 градусов.
В то же время по словам синоптика Натальи Диденко, в Запорожской и Донецкой областях возможны сильные ливни.
"В воскресенье осадков станет больше: на западе ожидается дождь и мокрый снег, в большинстве областей Украины - местами небольшой дождь. А вот ночью и утром 4-го апреля на Юге, а днем на юго-востоке - Запорожье, Донбасс - возможны сильные ливни", - написала она на своей странице в Facebook.
В Киеве прогнозируют прохладу и свежесть. Так, температура воздуха будет в пределах +8...+10 градусов. Днем возможен дождь.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 4 апреля
- Ужгород - + 8...+10
- Львов - + 7...+9
- Ивано-Франковск – +6...+8
- Тернопол ь- + 6...+8
- Черновцы - + 6...+8
- Хмельницкий - + 7...+9
- Луцк - + 6...+8
- Ривне - + 6...+8
- Житомир - +7...+9
- Винница - + 8...+10
- Одесса - + 9...+11
- Николаев - + 9...+11
- Херсон - + 9...+11
- Симферополь - + 8...+10
- Кропивницкий - + 9...+11
- Черкассы - + 9...+11
- Чернигов - + 9...+11
- Сумы - + 9...+11
- Полтава - + 9...+11
- Днепр - + 9...+11
- Запорожье - + 9...+11
- Донецк - + 8...+10
- Луганск - + 8...+10
- Харьков - + 8...+10
- Киев - + 8...+10
Прогноз погоды в Украине: что известно
- Винница+10°... 0°
- Днепр+10°... +1°
- Донецк+10°... -1°
- Житомир+10°... 0°
- Запорожье+8°... +1°
- Ивано-Франковск+10°... 0°
- Киев+10°... 0°
- Кропивницкий+13°... +3°
- Луганск+14°... 0°
- Луцк+10°... -2°
- Львов+10°... -3°
- Николаев+13°... +4°
- Одесса+14°... +4°
- Полтава+11°... +2°
- Ровно+10°... -3°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+10°... -1°
- Тернополь+9°... -2°
- Харьков+8°... 0°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+13°... +2°
- Чернигов+10°... 0°
- Черновцы+10°... +2°