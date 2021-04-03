Сильные ливни и снег: синоптики рассказали о погоде 4 апреля (карта)

17:49, 3 апреля 2021
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Дожди будут идти преимущественно в восточных и южных областях.

В Украине идут дожди и грозы / фото ua.depositphotos.com
В Украине идут дожди и грозы / фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине в воскресенье, 4 апреля, будет дождливой на пасмурной. Небольшое прояснение возможно только на Волыни и Ривненщине.

В Укргидрометцентре предупредили о дождях и ночных заморозках (видео)

Как сообщили в Укргидрометцентр, средняя температура воздуха в Украине составит +8...+10 градусов. Холоднее всего будет на Западе.

В западных областях температура прогреется лишь до +6...+9 градусов. Кроме того, будет падать мокрый снег и дождь. На востоке будет дождливо меньше, а столбики термометров поднимутся до + 8...+11 градусов.

На юге, севере и в центре прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха составит + 9...+11 градусов.

В то же время по словам синоптика Натальи Диденко, в Запорожской и Донецкой областях возможны сильные ливни.

"В воскресенье осадков станет больше: на западе ожидается дождь и мокрый снег, в большинстве областей Украины - местами небольшой дождь. А вот ночью и утром 4-го апреля на Юге, а днем на юго-востоке - Запорожье, Донбасс - возможны сильные ливни", - написала она на своей странице в Facebook.

В Киеве прогнозируют прохладу и свежесть. Так, температура воздуха будет в пределах +8...+10 градусов. Днем возможен дождь.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 4 апреля

  • Ужгород - + 8...+10
  • Львов - + 7...+9
  • Ивано-Франковск – +6...+8
  • Тернопол ь- + 6...+8
  • Черновцы - + 6...+8
  • Хмельницкий - + 7...+9
  • Луцк - + 6...+8
  • Ривне - + 6...+8
  • Житомир - +7...+9
  • Винница - + 8...+10
  • Одесса - + 9...+11
  • Николаев - + 9...+11
  • Херсон - + 9...+11
  • Симферополь - + 8...+10
  • Кропивницкий - + 9...+11
  • Черкассы - + 9...+11
  • Чернигов - + 9...+11
  • Сумы - + 9...+11
  • Полтава - + 9...+11
  • Днепр - + 9...+11
  • Запорожье - + 9...+11
  • Донецк - + 8...+10
  • Луганск - + 8...+10
  • Харьков - + 8...+10
  • Киев - + 8...+10
Прогноз погоды на 4 апреля / карта Укргидрометцентра
Прогноз погоды на 4 апреля / карта Укргидрометцентра

Прогноз погоды в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко

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