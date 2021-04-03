Сильные ливни и снег: синоптики рассказали о погоде 4 апреля (карта)

Дожди будут идти преимущественно в восточных и южных областях.

В Украине идут дожди и грозы / фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине в воскресенье, 4 апреля, будет дождливой на пасмурной. Небольшое прояснение возможно только на Волыни и Ривненщине.

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Как сообщили в Укргидрометцентр, средняя температура воздуха в Украине составит +8...+10 градусов. Холоднее всего будет на Западе.

В западных областях температура прогреется лишь до +6...+9 градусов. Кроме того, будет падать мокрый снег и дождь. На востоке будет дождливо меньше, а столбики термометров поднимутся до + 8...+11 градусов.

На юге, севере и в центре прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха составит + 9...+11 градусов.

В то же время по словам синоптика Натальи Диденко, в Запорожской и Донецкой областях возможны сильные ливни.

"В воскресенье осадков станет больше: на западе ожидается дождь и мокрый снег, в большинстве областей Украины - местами небольшой дождь. А вот ночью и утром 4-го апреля на Юге, а днем на юго-востоке - Запорожье, Донбасс - возможны сильные ливни", - написала она на своей странице в Facebook.

В Киеве прогнозируют прохладу и свежесть. Так, температура воздуха будет в пределах +8...+10 градусов. Днем возможен дождь.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 4 апреля

Ужгород - + 8...+10

Львов - + 7...+9

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернопол ь- + 6...+8

Черновцы - + 6...+8

Хмельницкий - + 7...+9

Луцк - + 6...+8

Ривне - + 6...+8

Житомир - +7...+9

Винница - + 8...+10

Одесса - + 9...+11

Николаев - + 9...+11

Херсон - + 9...+11

Симферополь - + 8...+10

Кропивницкий - + 9...+11

Черкассы - + 9...+11

Чернигов - + 9...+11

Сумы - + 9...+11

Полтава - + 9...+11

Днепр - + 9...+11

Запорожье - + 9...+11

Донецк - + 8...+10

Луганск - + 8...+10

Харьков - + 8...+10

Киев - + 8...+10

Прогноз погоды на 4 апреля / карта Укргидрометцентра

Прогноз погоды в Украине: что известно