Погода в Киеве завтра спрогнозирована не очень холодная.

Прогноз погоды для Киевской области на пятницу, 8 декабря, тревожный. Региону грозит опасное метеорологическое явление - на дорогах ожидается гололедица, объявлен I уровень опасности (желтый).

В области прогнозируется облачность, будет идти снег, ночная температура составит от -4 до -9 градусов, а дневная ожидается -1...-6, сообщили в Украинском гидрометцентре. Синоптики добавили, что ветер будет северо-восточный, его скорость может составлять от 7 до 12 м/с.

Погода в Киеве 6 декабря 2023 спрогнозирована не очень холодная - ночью может быть от -4 до -6, а днем мороз немного отступит, и термометры будут показывать -1...-3.

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Прогноз погоды на завтра для Украины - что сообщалось

В Украинском гидрометцентре поделились, что 8 декабря в северных, Харьковской и Винницкой областях возможен снег, в большинстве восточных, южных и центральных регионов ожидается дождь и снег, налипание мокрого снега и гололед.

В Гидрометцентре добавили, что в северных и западных областях нашего государства ночная температура воздуха составит -4...-9 градусов. По прогнозу синоптиков, на остальной территории в течение суток будет от 0 до -5, а на юге немного теплее - от 0 до +5.

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