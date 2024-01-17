Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах как Львова, так и Львовской области.

На Львовщине продление ближайших дней сохранится гололедица на дорогах. Об этом предупреждает Львовский Гидрометцентр.

"По территории Львовской области и по городу Львову: 17-21 января на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

Как сообщается, из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и области-прогноз на 17 января

По данным синоптиков, 17 января погоду на Львовщине будет определять юго-восточная часть циклонической депрессии над Центральной Европой.

Во Львовской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывистый. Температура 0°...-5°.

Во Львове также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный со скоростью 7-12 м / с, днем порывистый. Температура днем 0°...-2°.

Погода 17 января - прогноз по Украине

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность. Без осадков, только в Карпатском регионе ожидается небольшой снег и мокрый снег.

На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 1-6°, на севере и северо-востоке страны 4-9° мороза; на Закарпатье и в южной части от 1° мороза до 4° тепла, а в Крыму 2-7° тепла.

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