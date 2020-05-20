Стало известно, когда в Украине потеплеет

11:00, 20 мая 2020
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В ближайшие дни в Украине будет прохладно.

В ближайшие дни в Украине будет прохладно / фото УНИАН
В ближайшие дни в Украине будет прохладно / фото УНИАН

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться прохладная погода, потепление начнется только через неделю.

В Киеве сегодня без осадков, температура до +16°

Согласно прогнозу Погода УНИАН, до 27 мая температура воздуха в Украине ну будет подниматься выше +15...+19 градусов. В это время по всей стране также ожидаются периодические дожди. 

27 мая температура воздуха днем составит уже +18...+21 градус, однако во всех регионах пройдут дожди. До конца месяца местами потеплеет до +25, а осадки прекратятся.

Напомним, в среду, 20 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.

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Теги: #погода#дождь#потепление
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