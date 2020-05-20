Стало известно, когда в Украине потеплеет
В ближайшие дни в Украине будет прохладно.
В ближайшие дни в Украине будет сохраняться прохладная погода, потепление начнется только через неделю.
В Киеве сегодня без осадков, температура до +16°
Согласно прогнозу Погода УНИАН, до 27 мая температура воздуха в Украине ну будет подниматься выше +15...+19 градусов. В это время по всей стране также ожидаются периодические дожди.
27 мая температура воздуха днем составит уже +18...+21 градус, однако во всех регионах пройдут дожди. До конца месяца местами потеплеет до +25, а осадки прекратятся.
Напомним, в среду, 20 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +5°
- Днепр+19°... +7°
- Донецк+21°... +7°
- Житомир+16°... +4°
- Запорожье+21°... +9°
- Ивано-Франковск+18°... +7°
- Киев+16°... +5°
- Кропивницкий+19°... +7°
- Луганск+21°... +8°
- Луцк+16°... +4°
- Львов+15°... +3°
- Николаев+18°... +12°
- Одесса+21°... +13°
- Полтава+18°... +5°
- Ровно+15°... +3°
- Симферополь+24°... +11°
- Сумы+16°... +4°
- Тернополь+17°... +4°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+18°... +11°
- Хмельницкий+17°... +4°
- Черкассы+17°... +7°
- Чернигов+15°... +3°
- Черновцы+18°... +7°
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+12 °
Влажность:58 %
Давление:760 мм
Ветер: 6.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:05:52
Закат20:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
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