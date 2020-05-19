"Тепла не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

12:58, 19 мая 2020
219
0

22-23 мая в Украине даже возможны заморозки.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В ближайшие дни в Украине потепления не ожидается.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +18°

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Переместятся атмосферные фронты сегодня вечером на центральную часть Украины, а завтра, в среду, их дожди ожидаются на Востоке, в Сумской области и на Юге, кроме Крыма.

В западных и центральных областях завтра существенные осадки - вряд ли, разве что где-то набежит какое-то местная облачко с местными несколькими каплями", - пишет она.

По прогнозу синоптика, температура воздуха ближайшей ночью +8...+12 градусов, на Юге +10...+15 градусов. Днем 20 мая в Украине предполагается +14...+19 градусов, в южной части и на Закарпатье +17...+24 градуса.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

"Особого тепла пока не видно, разве со следующей недели днем все же больше "двадцаток", а дожди, небольшие и умеренные, будут чередоваться с солнышком", - добавила Диденко.

Кроме того, 22-23 мая при условии чистого неба в ночные и утренние часы на Севере, Западе и в Центре Украины есть вероятность небольших заморозков.

Напомним, 19 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь#заморозки
Читайте также
Всеукраинская школа онлайн 19 мая - смотреть онлайн уроки для всех классов Всеукраинская школа онлайн 19 мая - смотреть онлайн уроки для всех классов
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые производят неизгладимое впечатление на других людей Астрологи назвали знаки Зодиака, которые производят неизгладимое впечатление на других людей
Астролог составила гороскоп на неделю 18 - 24 мая Астролог составила гороскоп на неделю 18 - 24 мая
"Сладкая и горячая": Ким Кардашьян показала пышную грудь в платье с глубоким декольте (фото) "Сладкая и горячая": Ким Кардашьян показала пышную грудь в платье с глубоким декольте (фото)
15 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 15 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Четыре знака Зодиака ждет сказочный успех во второй половине мая - астролог Четыре знака Зодиака ждет сказочный успех во второй половине мая - астролог
"Не можем разойтись красиво": в деле о разводе звезды "Мажора" Прилучного с женой произошел новый поворот "Не можем разойтись красиво": в деле о разводе звезды "Мажора" Прилучного с женой произошел новый поворот
Погода в Украине
Виргиния, США
+13°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
46 %
755 мм
7.6 м/с
5 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять