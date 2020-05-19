"Тепла не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

22-23 мая в Украине даже возможны заморозки.

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В ближайшие дни в Украине потепления не ожидается.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Переместятся атмосферные фронты сегодня вечером на центральную часть Украины, а завтра, в среду, их дожди ожидаются на Востоке, в Сумской области и на Юге, кроме Крыма.

В западных и центральных областях завтра существенные осадки - вряд ли, разве что где-то набежит какое-то местная облачко с местными несколькими каплями", - пишет она.

По прогнозу синоптика, температура воздуха ближайшей ночью +8...+12 градусов, на Юге +10...+15 градусов. Днем 20 мая в Украине предполагается +14...+19 градусов, в южной части и на Закарпатье +17...+24 градуса.

facebook.com/tala.didenko

"Особого тепла пока не видно, разве со следующей недели днем все же больше "двадцаток", а дожди, небольшие и умеренные, будут чередоваться с солнышком", - добавила Диденко.

Кроме того, 22-23 мая при условии чистого неба в ночные и утренние часы на Севере, Западе и в Центре Украины есть вероятность небольших заморозков.

Напомним, 19 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.