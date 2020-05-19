"Тепла не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
22-23 мая в Украине даже возможны заморозки.
В ближайшие дни в Украине потепления не ожидается.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +18°
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Переместятся атмосферные фронты сегодня вечером на центральную часть Украины, а завтра, в среду, их дожди ожидаются на Востоке, в Сумской области и на Юге, кроме Крыма.
В западных и центральных областях завтра существенные осадки - вряд ли, разве что где-то набежит какое-то местная облачко с местными несколькими каплями", - пишет она.
По прогнозу синоптика, температура воздуха ближайшей ночью +8...+12 градусов, на Юге +10...+15 градусов. Днем 20 мая в Украине предполагается +14...+19 градусов, в южной части и на Закарпатье +17...+24 градуса.
"Особого тепла пока не видно, разве со следующей недели днем все же больше "двадцаток", а дожди, небольшие и умеренные, будут чередоваться с солнышком", - добавила Диденко.
Кроме того, 22-23 мая при условии чистого неба в ночные и утренние часы на Севере, Западе и в Центре Украины есть вероятность небольших заморозков.
Напомним, 19 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.
- Винница+21°... +11°
- Днепр+17°... +10°
- Донецк+19°... +10°
- Житомир+20°... +10°
- Запорожье+22°... +12°
- Ивано-Франковск+25°... +12°
- Киев+18°... +10°
- Кропивницкий+20°... +12°
- Луганск+19°... +10°
- Луцк+20°... +8°
- Львов+21°... +8°
- Николаев+24°... +13°
- Одесса+23°... +13°
- Полтава+16°... +10°
- Ровно+20°... +8°
- Симферополь+24°... +12°
- Сумы+15°... +10°
- Тернополь+22°... +11°
- Харьков+15°... +9°
- Херсон+24°... +12°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+17°... +12°
- Чернигов+16°... +10°
- Черновцы+25°... +12°