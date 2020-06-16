В Украине объявили штормовое предупреждение на 16 июня

Ожидаются грозы, град и сильный ветер.

В Украине объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

Во вторник, 16 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое попереджння.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 16 июня в Украине, кроме Сумщины, Харьковщины и Луганщины, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 13 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +32°.