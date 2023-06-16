Укргидрометцентр предупреждает о вероятности возникновения лесных пожаров.

На сегодня, 16 июня, в ряде областей Украины объявлен чрезвычайный уровень опасности. Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают о высокой вероятности возникновения лесных пожаров.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в таких областях:

Ривненская;

Сумская;

Полтавская;

Черкасская;

Винницкая;

Одесская;

Николаевская.

Справка УНИАН. Чрезвычайная пожарная опасность объявляется, когда сочетаются высокая температура воздуха и бездождевая погода, что приводит к высокой вероятности возникновения и быстрому распространению лесных пожаров при наличии открытого огня.

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Погода сегодня - прогноз на 16 июня

По данным синоптиков, сегодня в западных областях будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные, местами значительные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем составит 18-23° (на высокогорье Карпат днем всего 12-15°).

На остальной территории Украины прогнозируется переменная облачность, без осадков, только днем на юго-востоке страны, в Житомирской и Винницкой областях местами небольшой дождь и гроза. Температура днем составит комфортные 23-28°.

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