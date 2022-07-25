В течение дня воздух в столице прогреется до +26°.

Во вторник, 26 июля, в Киеве ожидается идеальная погода: будет сухо и тепло. Воздух прогреется до комфортных значений.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, ночью в столице столбики термометров покажут +16°, а днем воздух прогреется до +26°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер 26 июля в Киеве будет северный, 1,8-2 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744 миллиметра ртутного столба.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +30°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +29°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.

В Тернополе 26 июля ночью будет +13°, днем +30°, небольшая облачность.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +32°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+32°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +14°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +12°, днем +27°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +16°...+23°.

В Одессе 26 июля - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +28°.

В Херсоне во вторник ночью +17°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +15°...+23°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +15°...+26°, легкий дождь.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +17°, днем +25°.

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