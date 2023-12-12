Температура в столице поднимется до +3°

В среду, 13 декабря, в Киеве станет еще теплее. Воздух в столице прогреется до +3°, что сделает этот день одним из самых теплых на этой неделе. Теплее будет лишь в четверг. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет около "нуля", днем +3°, а ближе к вечеру температура вновь снизится до нуля градусов. Весь день в Киеве будет небольшая облачность, возможен незначительный мокрый снег.

Ветер южный и юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 743-744 миллиметра ртутного столба.

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Погода 13 декабря - прогноз по Украине

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +3°, дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.

В Тернополе 13 декабря ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем +3°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черновцах в среду - сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°, дождь.

В Виннице завтра будет -1°...+4°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +1° днем +3°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+1°.

В Одессе 13 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +8°.

В Херсоне в среду ночью будет +1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем -1°, снег.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°,пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +4°...+8°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем 0°, небольшой снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -3°, снег.

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