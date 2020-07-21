Буэнос-Айрес накрыл огромный град (видео)

10:54, 21 июля 2020
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В результате пострадали здания и автомобили.

Буэнос-Айрес накрыл огромный град / twitter.com/MetRAnoticias
Буэнос-Айрес накрыл огромный град / twitter.com/MetRAnoticias

19 июля на аргентинскую провинцию Буэнос-Айрес обрушился крупный град. 

На курорте Санта-Клара-дель-Мар муниципалитета Мар-Чикита размер градин сравним с мячами для тенниса, в городе Мар-дель-Плата муниципалитета Хенераль-Пуэйредон они были поменьше, передает Stormnews со ссылкой на агентство Telam.

В результате пострадали здания и автомобили.

Напомним, в четверг, 16 июля, в Ивано-Франковской области прошел мощный ливень с градом. Непогода накрыла село Бабин Косовского района. 

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Теги: #погода#Аргентина#Град
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