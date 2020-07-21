Буэнос-Айрес накрыл огромный град (видео)
В результате пострадали здания и автомобили.
19 июля на аргентинскую провинцию Буэнос-Айрес обрушился крупный град.
На курорте Санта-Клара-дель-Мар муниципалитета Мар-Чикита размер градин сравним с мячами для тенниса, в городе Мар-дель-Плата муниципалитета Хенераль-Пуэйредон они были поменьше, передает Stormnews со ссылкой на агентство Telam.
В результате пострадали здания и автомобили.
NOTICIA DEL DÍA | Un auténtico "bombardeo" la #granizada en la Costa Atlántica, entre Mar del Plata, Mar Chiquita y Santa Clara del Mar (Bs As). En vigilancia por las #tormentas en la zona. Aire templado/húmedo en zona central y T° de hasta 35°C en el Litoral.— Meteorología de la República Argentina (@MetRAnoticias) July 19, 2020
?Marcelo Blanco. pic.twitter.com/e9j1dOtDOE
Напомним, в четверг, 16 июля, в Ивано-Франковской области прошел мощный ливень с градом. Непогода накрыла село Бабин Косовского района.
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