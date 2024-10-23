Существенных осадков в Украине в ближайшие дни не ожидается.

До конца текущей недели на погоду в Украине будет влиять антициклон, поэтому существенных осадков у нас не ожидается, а температура будет немного выше климатической нормы. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале meteoprog.

Погода 24 октября

В четверг, по словам синоптика, будет сухо. Только в Карпатах и на Прикарпатье ночью местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, днем +11...+16 °С, а на крайнем юге местами прогреется до +18 °С.

Погода 25 октября

Накануне выходных погоду в Украине будет продолжать определять антициклон. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет +1...+6 °С, а днем по всей стране ожидается +11...+16 °С.

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Погода 26 октября

В субботу, 26 октября, на всей территории нашей страны также сохранится погода без осадков. Ночью и утром местами туманы. Температура останется без изменений: ночью +1...+6 °С, а днем +11...+16 °С.

Погода 27 октября

В конце недели, по данным Кибальчича, осадков не предвидится, лишь днем и вечером на крайнем западе местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет южного и юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, в дневные часы +11...+16 °С.

Синоптик Наталья Диденко также не ожидает значительных изменений в погоде в ближайшие дни. Только 23 октября, по ее прогнозам, в западных регионах увеличится облачность и возможен небольшой дождь. Также на Левобережье ветер может усилиться до 8-12 метров в секунду.

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