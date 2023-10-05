Завтра, по ее прогнозу, станет еще прохладнее, лишь на юге воздух прогреется до +19...+23.

Перед выходными в Украине будет прохладно, кое-где пройдут дожди и усилится ветер. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 6 октября в Украине максимальная температура воздуха составит +14...+18 градусов, только на юге будет теплее, +19...+23 градуса.

"Особенность завтрашнего дня - сильный северо-западный и северный ветер! Смотрите внимательно, где будете парковать свой или арендованный автомобиль", - предупредила синоптик.

Что касается осадков, то, по ее словам, на подавляющем большинстве территории Украины в пятницу их не ожидается, только в южной части, а также в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди.

В Киеве завтра, по прогнозу Натальи Диденко, ожидается сухая погода с дневной температурой воздуха +15...+16 градусов.

"Суббота в Украине будет свежей, с дождями по северу, в воскресенье - дожди и холодина (только на юге и юго-востоке задержится более теплая погода). Холод будет преобладать в начале следующей недели", - прогнозирует она.

Потепление, которое прогнозировалось с понедельника, по данным Натальи Диденко, сдвигается на вторую половину недели.

Похолодание в Украине

По данным Погода УНИАН, в конце недели в Украине существенно похолодает. Воскресенье и понедельник, 8 и 9 октября, ожидаются самыми холодными днями из ближайших. Ожидается, что ночью температура местами будет опускаться до 0°...+3°, а днем в большинстве областей будет не выше +9°...+13°.

Вас также могут заинтересовать новости: