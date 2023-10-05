Температура будет снижаться постепенно. Особенно холодными станут ночи.

В ближайшие дни в Украине будет становиться все холоднее. Температура до конца недели будет постепенно снижаться. Самыми холодными днями ожидаются воскресенье и понедельник, 8 и 9 октября. В эти дни ночью температура местами будет опускаться до 0°...+3°, а днем по всей стране будет не выше +9°...+13°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В субботу, 7 октября, температура в большинстве областей составит +17°...+22°, а в Сумской области возможно будет не выше +14°. На севере и северо-востоке пройдут дожди.

В воскресенье, 8 октября, температура в Украине резко снизится. Днем в большинстве областей будет +14°...+18°, местами на севере и западе температура упадет до +11°...+13° и лишь на юге воздух прогреется до +18°...+21°. Ночью столбики термометров покажут +4°...+9°.

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Также в этот день практически по всей стране пройдут дожди, местами сильные.

В понедельник, 9 октября, в Украине станет еще холоднее. Ночью температура упадет до 0°...+5°, а днем по всей стране будет не выше +9°...+12°, лишь на юге ожидается до +13°. Дожди прекратятся.

Со вторника, 10 октября, температура в Украине начнет повышаться.

Похолодание в Украине - прогноз синоптика

О похолодании в конце текущей недели говорит и синоптик Украинского гидрометцентра Наталия Птуха.

По ее данным 7-8 октября ночью будет +4...+10 по всей территории Украины, а днем всего +10 ... +16. Это будут самые холодные дни в ближайшее время.

По ее данным, на выходных будет преобладать пасмурная погода, возможно даже образование циклона 8 октября. Также на выходных вероятно наступление метеорологической осени.

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