Сегодня, 4 августа, во многих областях Украины ожидаются грозы.

Сегодня днем во многих областях Украины ожидаются грозы. В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синопитков, непогода накроет Левобережье.

"Днем 4 августа на Левобережье грозы", - говорится в предупреждении.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +25°, дождь.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +27°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°, легкий дождь.

В Ривне в четверг ожидается практически безоблачная погода, ночью +15°, днем +27°.

В Тернополе 4 августа ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +14°...+30°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, легкий дождь.

В Виннице сегодня будет +15°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +17°, днем +26°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +24°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+23°, ливень.

В Одессе 4 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, ливень.

В Херсоне в четверг ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, ливень.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +17°...+23°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +16°...+27°, ливень.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, дожди с грозами, температура ночью +17°, днем +27°.

В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +18°, днем +26°.

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