Сильные туманы и холод: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Днем в пятницу ожидается +3°...+8°.
На значительной части территории Украины завтра, 13 ноября, без осадков, периодические туманы с ухудшением видимости до 100-400 метров, холодно.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Синоптик удивила новым прогнозом: в ближайшее время в Украине ожидается мокрый снег
Температура воздуха ближайшей ночью от -3° до +4°, на юге до +6°, днем в пятницу ожидается +3°...+8°, на Закарпатье и в южной части до +10°.
"Киевская прогностическая погодная диаграмма на ближайшее время говорит, что в столице ноябрь идет по графику. Небольшое суточное колебание температуры воздуха, постепенное похолодание до ночных "минусов", антициклональная отсутствие серьезных осадков, туманы", - написала она.
В Киеве в пятницу, 13 ноября, будет сухо и свежо, ночью 0°...+2°, днем +4°...+6°.
В субботу и воскресенье, 14 и 15 ноября, на севере появятся небольшие осадки в виде дождя и, возможно, мокрого снега. На остальной территории Украины - без существенных осадков.
Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра
До конца текущей недели по всей территории Украины ожидается дневная температура 0°...+5°. При этом ночная температура упадет до 0°...-5°.
В то же время Укргидрометцентр пока не ожидает первого снега в Украине.
"Не будет первого снега на этой неделе. Поле повышенного давления и без осадков. Местами туманы в утренние часы", - сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.
Согласно прогнозу, слабый мороз до -1° возможен в восточных областях и днем. При этом ночная температура к выходным упадет в этом регионе до -7°...-8°.
В Киеве ночные морозы ожидаются ближе к выходным.
По области - да. По Киеву на этой неделе ночью около нуля, на выходных и -1° может быть", - сказал Билык.
Как отметил синоптик, заморозки в Украине наблюдались и ранее в течение этой осени.
- Винница+7°... +2°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+5°... -4°
- Житомир+7°... +2°
- Запорожье+4°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... +1°
- Киев+5°... +2°
- Кропивницкий+4°... +1°
- Луганск+4°... -4°
- Луцк+6°... +4°
- Львов+6°... +3°
- Николаев+6°... +1°
- Одесса+8°... +5°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+6°... +4°
- Симферополь+10°... +1°
- Сумы0°... -2°
- Тернополь+6°... +3°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницкий+7°... +3°
- Черкассы+5°... +2°
- Чернигов+4°... +2°
- Черновцы+7°... +1°