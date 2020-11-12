Сильные туманы и холод: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Днем в пятницу ожидается +3°...+8°.

Завтра в Украине ожидаются туманы / Фото ua.depositphotos.com

На значительной части территории Украины завтра, 13 ноября, без осадков, периодические туманы с ухудшением видимости до 100-400 метров, холодно.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Температура воздуха ближайшей ночью от -3° до +4°, на юге до +6°, днем в пятницу ожидается +3°...+8°, на Закарпатье и в южной части до +10°.

"Киевская прогностическая погодная диаграмма на ближайшее время говорит, что в столице ноябрь идет по графику. Небольшое суточное колебание температуры воздуха, постепенное похолодание до ночных "минусов", антициклональная отсутствие серьезных осадков, туманы", - написала она.

В Киеве в пятницу, 13 ноября, будет сухо и свежо, ночью 0°...+2°, днем +4°...+6°.

В субботу и воскресенье, 14 и 15 ноября, на севере появятся небольшие осадки в виде дождя и, возможно, мокрого снега. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра

До конца текущей недели по всей территории Украины ожидается дневная температура 0°...+5°. При этом ночная температура упадет до 0°...-5°.

В то же время Укргидрометцентр пока не ожидает первого снега в Украине.

"Не будет первого снега на этой неделе. Поле повышенного давления и без осадков. Местами туманы в утренние часы", - сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Согласно прогнозу, слабый мороз до -1° возможен в восточных областях и днем. При этом ночная температура к выходным упадет в этом регионе до -7°...-8°.

В Киеве ночные морозы ожидаются ближе к выходным.

По области - да. По Киеву на этой неделе ночью около нуля, на выходных и -1° может быть", - сказал Билык.

Как отметил синоптик, заморозки в Украине наблюдались и ранее в течение этой осени.