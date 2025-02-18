В ближайшие дни на Киевщине прогнозируется разная погода.

В ближайшие дни в Киев поступит атмосферный фронт, который принесет осадки и некоторое повышение температуры, однако "плюсов" ждать не стоит. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По словам синоптиков, в ближайшие 5 суток на Киевщине и в Киеве прогнозируется разная погода.

Например, во вторник, пятницу и субботу ее будет формировать поле высокого атмосферного давления, поэтому будет меньше облаков, без осадков и холодные ночи.

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В то же время в среду и четверг атмосферный фронт с северо-запада обусловит небольшой снег и некоторое ослабление мороза ночью.

"Максимальную температуру днем прогнозируем в пределах небольших минусов", - говорят синоптики.

По их данным, в ближайшие дни в столице будет до -3°, а с 21 числа максимально ожидается -5°. Ночью температура будет опускаться до -9°, а с 21 февраля - до -12°.

Во вторник, 18 февраля, на Киевщине ожидается переменная облачность. По данным Укргидрометцентра, будет без осадков

На дорогах местами будет наблюдаться гололедица. Ветер переменных направлений, его скорость составит 3-8 м/с.

Температура по области ночью будет падать до -11°...-16°, а днем ожидается -1°...-6°. В Киеве ночью будет -11°...-13°, а днем столбики термометров покажут -2°...-4°.

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