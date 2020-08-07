В Киеве сегодня температура до +30°, без осадков
В столице сегодня сохранится жаркая погода.
Погода в Киеве 7 августа будет солнечной, температура днем до +30°.
Стало известно, какой будет погода в Украине на выходных
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +29°. Ветер северный и северо-восточный, до 3,7 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:33, а зайдет в 20:32.
Погода в Украине 7 августа будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +20°, днем до +37°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +16°, днем до +31°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +14°, днем до +30°. В центре практически без осадков, температура ночью до +16°, днем до +36°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+30°... +17°
- Днепр+36°... +19°
- Донецк+35°... +17°
- Житомир+29°... +17°
- Запорожье+36°... +19°
- Ивано-Франковск+31°... +15°
- Киев+30°... +17°
- Кропивницкий+34°... +18°
- Луганск+36°... +19°
- Луцк+30°... +18°
- Львов+30°... +17°
- Николаев+37°... +22°
- Одесса+34°... +22°
- Полтава+32°... +18°
- Ровно+30°... +16°
- Симферополь+35°... +21°
- Сумы+30°... +14°
- Тернополь+30°... +16°
- Харьков+32°... +18°
- Херсон+37°... +22°
- Хмельницкий+30°... +17°
- Черкассы+33°... +16°
- Чернигов+30°... +14°
- Черновцы+31°... +16°