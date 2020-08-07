В Киеве сегодня температура до +30°, без осадков

В столице сегодня сохранится жаркая погода.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +29°. Ветер северный и северо-восточный, до 3,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:33, а зайдет в 20:32.

Погода в Украине

Погода в Украине 7 августа будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +20°, днем до +37°.

Погода в Украине на 7 августа / УНИАН

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +16°, днем до +31°.

Погода в Киеве будет жаркой / фото УНИАН

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +14°, днем до +30°. В центре практически без осадков, температура ночью до +16°, днем до +36°.

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